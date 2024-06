Ordine avvisa Fonseca: "Siederà sulla panchina che tutto il mondo Milan aveva riservato a Conte"

vedi letture

Giornata importantissima per il Milan quella di oggi, giovedì 13 giugno. Con ogni probabilità Paulo Fonseca verrà annunciato come nuovo allenatore rossonero. E a dare l'ufficialità sarà il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic che presenterà la nuova stagione e il nuovo tecnico del Milan in conferenza stampa a Milanello. Una responsabilità grande per lo svedese, che inizia a farsi vedere anche nel suo nuovo ruolo dirigenziale, e una bella investitura per il portoghese. Di questo ha parlato Franco Ordine questa mattina nel suo pezzo su Il Corriere dello Sport.

Le parole di Franco Ordine sulle due sfide che dovrà affrontare Paulo Fonseca: "Non ha un compito semplice per una serie di buoni motivi. Il primo innanzitutto: siederà sulla panchina che tutto il mondo Milan - a eccezione di club e proprietà - avrebbe voluto riservare ad Antonio Conte nel frattempo trasferitosi a Napoli. Secondo motivo: sarà sottoposto al confronto quotidiano con il suo predecessore Pioli uscito con qualche rimpianto postumo da parte dei social che lo hanno prima osannato e poi impiccato all’albero dei sei derby di fila persi contro l’Inter".