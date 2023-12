Ordine: "Chi difenderà, materialmente, Pioli? Nessuno"

Il Milan vive ancora una profonda emergenza in difesa, acuita ieri da una prestazione da horror di quasi tutti fatta eccezione per Mike Maignan, ancora autore di un miracolo prodigioso. Per questo Franco Ordine questa mattina, sul Corriere dello Sport, si è chiesto: "E adesso chi difenderà Stefano Pioli? Non il club, intendiamoci, ma materialmente lì davanti a Maignan, l’unico muro capace di rallentare la marcia travolgente dell’Atalanta nella ripresa e di arrendersi solo al tacco colombiano di Muriel?"

La risposta dello stesso Ordine: "La risposta è molto malinconica e non può rappresentare una sorpresa: nessuno. Nel senso che la necessità di dover affrontare tutte le partite, dalla notte col Borussia (quando si è arreso anche Thiaw con Kjaer irrecuperabile), con un solo difensore centrale disponibile, inventando Theo Hernandez in un ruolo inedito, non può e non deve stupire."