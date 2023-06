Ordine: "Con questa scelta RedBird si prende un grande rischio. Manca un collante tra Pioli, la squadra e la società"

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così di Paolo Maldini: "Maldini è stato protagonista dei successi del Milan lo scorso anno ed ha rappresentato un polo attrattivo per far firmare qualche rinnovo in più e convincere qualche giocatore in più. Il problema di fondo è questo: con questa scelta, oggi l'azionista si sottopone ad un rischio gravissimo.

E aggiungo che se il Milan fa una scelta interna allargando i poteri di Furlani e dando più potere a Moncada, secondo me commette un altro errore. Il ruolo più importante da colmare non è quello sulla scelta dei giocatori, ma è quello da collante tra Pioli, la squadra e la società".