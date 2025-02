Ordine: "Difetti antichi a San Siro quando il Milan si ritrova con l'obbligo di fare la partita"

Sulle colonne de Il Corriere dello Sport questa mattina il collega Franco Ordine ha offerto il suo personale punto di vista sulla partita che ieri sera il Milan ha vinto di misura in casa contro l'Hellas Verona grazie a un gol di Santiago Gimenez, il secondo consecutivo in campionato e il primo in assoluto a San Siro con la maglia del Diavolo. Di seguito alcune dichiarazioni del collega Ordine sulla partita e in generale sul momento che sta vivendo la squadra rossonera.

Le parole di Franco Ordine: "Prima di ieri sera, il Milan era riuscito a vincere soltanto due delle ultime otto partite domestiche (Empoli e Parma, quest’ultima rimediando con un colpo di coda finale). Ciò racconta di sicuro dei difetti antichi di questa squadra e in particolare di quelli incrociati soprattutto nelle serate di San Siro quando si ritrova con l’obbligo dichiarato di “fare la partita”, quindi esponendosi a qualche rischioso contropiede senza riuscire a domare i rivali, anche quelli dotati di una cifra tecnica nettamente inferiore, tipo il pari con il Cagliari per citare uno degli ultimi con Conceiçao appena arrivato a Milanello. O, per citare l’ultimo episodio, il Verona di Zanetti".