Ordine elogia Leao: "L'unico tesoro su cui il Milan di oggi può contare è proprio Leao"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, Franco Ordine ha detto la sua sulla vittoria trasferta comasca del Milan, che torna a casa non solo con tre punti fondamentali in ottica rincorsa alla Champions League. Di seguito un estratto della sua opinione:

"Theo Hernandez è sempre quello di Fonseca, poco propendo a farsi largo con le accelerate che lo resero famoso nella stagione dello scudetto. Quel sinistro sbilenco che si trasforma in una traiettoria irresistibile per il Como e che procura l’1 a 1 iniziale è forse un segno del destino e di sicuro una parziale riparazione per il duello perso e lo spazio concesso a Diao sul sigillo del Como. Leao no. Questo Leao è al servizio del nuovo corso ed è capace già dalle prime sequenze - dinanzi ai segnali giunti ieri sera di un calcio pigro e balbuziente - di esibire una delle sue travolgente cavalcate servendo un cioccolatino per Reijnders.

Se Morata resta un discutibile puntero e se Abraham si ritaglia ruolo inedito da suggeritore, l’unico tesoro su cui il Milan di oggi può contare è proprio Leao. Che ha deciso di stare dalla parte del nuovo allenatore. Ma è impensabile che da solo possa trascinare tutto il Milan anche sabato a Torino".