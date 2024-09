Ordine: "Fofana sembra la riedizione di Desailly: serratura di sicurezza"

Il Milan sorride, finalmente. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da 2 punti in tre partite di campionato, nelle successive tre i rossoneri hanno fatto percorso netto e ora hanno aggiunto al loro bottino 9 punti che li proiettano - in attesa delle gare domenicali - al secondo posto in classifica e in linea con le rivali. Qualcosa è cambiato nel mondo rossonero e ne ha parlato oggi, sulle colonne de Il Giornale, il collega Franco Ordine che ha analizzato in particolare il rendimento di un calciatore.

Le parole di Franco Ordine sul Milan: "I sei giorni che hanno capovolto il mondo Milan hanno una spiegazione calcistica. La condizione fisica è uno dei fattori segnalato dallo stesso Fonseca che ha così sottolineato il contributo finalmente prezioso offerto dagli ultimi arrivati. In quest’ultimo elenco spicca l'identità di Fofana, centrocampista con caratteristiche difensive applicato alla difesa rossonera come una serratura di sicurezza. Nell’anagrafe, nella struttura fisica e in particolare nella posizione ritagliatasi sembra la riedizione di Marcel Desailly, inventato da stopper a centrocampista in coppia con Albertini dal Milan degli anni ‘90 con Capello in panchina".