Ordine: "Fonseca è il primo a sapere che ci sarà bisogno di una prova gagliarda"

vedi letture

Questa sera il Milan è atteso nella tana del Bayer Leverkusen per la sua seconda gara nel giorne unico di Champions League: calcio di inizio alle ore 21. I rossoneri hanno la possibilità e il dovere di riscattare il brutto esordio giocato due settimane fa in casa contro il Liverpool. L'avversario, però, è uno dei più ostici al momento nel panorama del calcio europeo. Della partita ne ha parlato il giornalista Franco Ordine questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport.

Le parole di Ordine sulla partita: "Fonseca è il primo a sapere che ci sarà bisogno di una gagliarda prova, colma di attenzioni nelle marcature e di tensioni nel rispettare posizioni e incarichi, mai vista fin qui nonostante il buon numero di gol e le prestazioni dei singoli da segnalare, da Gabbia a Fofana, da Morata perfettamente recuperato e indispensabile al gruppo per il suo riconosciuto ruolo di leader morale e materiale fino a Pulisic. Di sicuro questo tipo di prova deve passare attraverso qualche ritocco allo schieramento ultra offensivo (4-2-gol) per evitare che la squadra resti divisa in due blocchi".