Ordine: "Fonseca nella settimana più difficile dal suo arrivo al Milan non ha avuto Ibra al suo fianco"

Proseguono i commenti e le polemiche dopo Lazio-Milan, soprattutto per quello che è successo al momento del fatidico cooling break dei rossoneri nel secondo tempo dell'Olimpico. Tutti i giocatori di Lazio e Milan sono intorno ai loro allenatori ma Theo e Rafa no: restano dall’altra parte del campo, bevono e guardano da lontano. Di questo complicato momento per il Milan, a Radio 24 nel podcast Tutti convocati, si è espresso così Franco Ordine:

"Fonseca nella settimana più difficile dal suo arrivo al Milan non ha avuto Ibra al suo fianco, era lui che avrebbe dovuto esserci per spiegare prima della partita che non era una punizione quella di Theo e Leao, ma una scelta tecnico-fisica" .