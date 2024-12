Ordine: "Le parole di Cardinale fanno imbufalire ancora di più i tifosi. E poi cosa c'entra l'Inter?"

vedi letture

Le parole di Gerry Cardinale, contenuto nello studio dedicato al Milan da Harvard, fanno discutere. Su tutte, a fare rumore è il duro riferimento del proprietario del club rossonero, tramite RedBird, alla fine dell'era Zhang in casa Inter. Tra i commentatori, nell'ultima puntata di Pressing in onda su Mediaset, anche il giornalista Franco Ordine: "Questa è l'occasione per far imbufalire ancora di più i tifosi del Milan, perché il problema di fondo resta sempre quello.

Finché i conti erano in ordine ma venivano anche i risultati, tutti si sono sperticati in lodi per Elliott, che ha risanato un bilancio che era stato ridotto da Fassone e Mirabelli ai minimi termini, e quindi era tutto bello. La grande favola. Il problema di oggi è questo: prima di tutto il grande peccato è il fatto che hai mandato via Maldini e Massara e che non li hai sostituiti! Non è averli mandati via, è non averli sostituiti. E poi c'è il problema tecnico dei risultati e quindi della scelta dei collaboratori a cominciare dalla via tecnica per finire all'allenatore, che è un'altra scelta fondamentale. Se tu la sbagli prendi i soldi e li butti via dalla finestra.

Ultima cosa sulla vicenda dell'Inter: l'Inter in questa vicenda non c'entra niente perché l'Inter è oggetto, che c'entra l'Inter? È il soggetto e cioè colui che ha guidato l'Inter fino allo scudetto e cioè Zhang che si trova in quella condizione per cui ha perso l'Inter perché Oaktree non ha ricevuto i soldi e ha escusso il pegno, l'Inter non c'entra assolutamente niente".