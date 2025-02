Ordine: "Milan, da Conceiçao una dichiarazione di resa"

Franco Ordine, in un video pubblicato sul sito de Il Giornale, ha commentato così il momento negativo del Milan: "Per dare una spiegazione del disastro Milan, secondo me, bisogna partire dalla coda, cioè dalle dichiarazioni di Conceiçao. Quando uno illustra il proprio curriculum e dice di aver vinto tutte le sfide di Champions contro le italiane, che ha le valige pronte e che non vuole un euro in più, per me è una dichiarazione che sa di resa. Dopo tutte queste gare, Conceiçao, che era stato presentato come il sergente di ferro, ha già a valigia pronta e vorrebbe scappare perchè è finito in un vicolo cieco, anche qui emergono le responsabilità di chi lo ha scelto.

Hanno preso un allenatore che è l'opposto del predecessore, cioè Fonseca, con la differenza che quello veniva consideraro un mollaccione, questo invece come un tecnico molto rigido che ha litigago con Morata, Bennacer e Calabria. Fonseca veniva considerato fautore del gioco dominante, Conceiçao invece del contropiede come ha segnato ieri a Bologna. Tutto questo avrebbe un senso calcistico se tu potessi contare su una difesa che fa muro, su una difesa solidissima. Il Milan invece ha la capicità di prendere gol troppo facilmente. Ecco perchè c'è il dsastro".