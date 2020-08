Ordine: "Milan, ora per Gigio la rumba con Raiola"

Franco Ordine, sulle colonne de Il Giornale, ha parlato così del rinnovo d Gigio Donnarumma: "Il bello o il peggio, a seconda dei punti di vista, deve ancora venire. Perché, da oggi, firmato il contratto di Zlatan che ieri ha postato una foto con la scritta 'la quiete prima della tempesta', bisognerà aprire il dossier Donnarumma, molto più complicato per via dei tempi ristretti (a gennaio 2021 può eventualmente firmare per altro club) e di qualche vecchio conto da regolare. L’unica volta in cui Mino Raiola risultò clamorosamente sconfitto fu nell’estate scandita dal duello rusticano con Fassone e Mirabelli. Allora, col contributo di Montella (utilizzato come ambasciatore presso la famiglia del portierone) e la minacciosa pressione dei tifosi, si arrivò all’accordo dal quale furono esclusi Raiola e il suo legale avvocato Rigo. Più volte il ds Mirabelli si vantò pubblicamente di aver speso nell’operazione zero euro di provvigione. Raiola rimase all’asciutto, insomma perché la regia della trattativa passò dalle sue mani a quelle del papà di Gigio. Conoscendo il soggetto, è scontato pronosticare che utilizzi il rinnovo per passare all’incasso e recuperare le royalties. Non solo. La trattativa, che Maldini ha riconosciuto partita in grave ritardo, si giocherà sulla durata del rinnovo (due anni proposti, 3 reclamati dal club) e sulla dimensione dell’eventuale clausola. Vedrete che Raiola farà ballare la rumba al Milan. L’unico salvatore della patria rossonera potrà essere, domani come ieri, il papà di Gigio, Alfonso".