Ordine: "Sarebbe obiettivamente clamoroso il riconoscimento di aver commesso un gravissimo errore richiamando Pioli"

Intervenuto negli studi di "Pressing", il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del Milan e della delicata posizione di Fonseca:

Allegri possibile alternativa per la panchina del Milan?

"Allegri appartiene a quella categoria di allenatori per i quali c'è una sorta di allergia negli uffici di Casa Milan. Se fossi deputato a scrivere un eventuale sostituto di Fonseca non metterei sicuramente Allegri".

Su Fonseca e la scelta del club

"Ero tra gli scettici quando è arrivato Fonseca, però mi sono fatto da parte. Mi sono detto: non lo voglio giudicare sulla base di ciò che dicono a Roma, voglio giudicarlo dal lavoro. Adesso la risposta deve arrivare da chi lo ha scelto e due sono i quesiti: c'è feeling in questo momento tra le idee di Fonseca e l'apprendimento della squadra? Secondo: Fonseca in questo momento si sta rendendo conto di qualche errore?".

Ritorno di fiamma per Pioli?

"Io non lo so se può tornare l'amore per Stefano Pioli. Sarebbe obiettivamente clamoroso il riconoscimento di aver commesso un gravissimo errore. Certo, immaginare che prendano un terzo allenatore da pagare dopo Pioli e Fonseca mi risulta altrettanto difficile".