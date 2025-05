Ordine: "Sconfitta in Coppa Italia può diventare una benedizione". Ecco perché

A due giorni dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, non si placano le critiche meritate e giuste per la dirigenza rossonera che, tramite le parole dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, ha fatto quantomeno mea culpa nel post partita dell'Olimpico per gli obbrobri commessi nell'arco di questa infinita e dolorosa annata. A commentare con negatività la stagione rossonera anche il giornalista di lungo corso Franco Ordine che oggi ha scritto un pezzo su Il Giornale.

Il pensiero di Franco Ordine: "Per paradosso, la dolorosa sconfitta in Coppa Italia, al cospetto di un Bologna costruito senza il budget rossonero ma ispirato da una governance calcistica affidabile e competente, può diventare una sorta di benedizione perché da oggi in poi non ci possono più essere soluzioni conservative nè sarà praticabile una leggera correzione della rotta. No, deve cambiare il Milan per tornare a essere il vecchio Milan con un piano di rilancio che deve spazzare via le indecisioni, le insicurezze, i tentennamenti registrati fin qui".