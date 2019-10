Ordine: "Si può discutere la filosofia del piano industriale di Elliott"

Franco Ordine, rispondendo a Mauro Suma sul suo canale YouTube, ha parlato di Paolo Maldini e delle sue recenti dichiarazioni, se possono essere un invito ad investire di più: “Bisogna fare chiarezza: io non credo, viste le dimensioni finanziarie del costo del Milan fino a qui e tenendo conto anche dell’eredità lasciata da Fassone e Mirabelli, che Elliott abbia giocato al risparmio con il Milan. Questo obiettivamente non si può dire, quello che si può discutere è la filosofia del piano industriale di Elliott riferito al Milan, che si scontra in una questione: prendere soltanto giocatori di prospettiva oppure prendere giocatori di prospettiva e aggiungerli a giocatori di esperienza che possono aiutare a crescere e diventare giocatori di un certo livello? Qui si consuma il “dissenso filosofico” tra una visione e l’altra, così come aveva detto anche Boban sullo stesso argomento.”