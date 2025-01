Ordine su Conceiçao: "Gli esami non finiscono mai, e i miracoli non riescono in così breve tempo"

vedi letture

Brusco risveglio dopo la parentesi felice e allegra di Riyad in cui il Milan del neo allenatore Sergio Conceicao ha vinto la Supercoppa Italiana. I rossoneri ieri si sono "svegliati" con l'esordio in campionato per l'allenatore portoghese e un deludente pareggio contro il Cagliari per 1-1 a San Siro. Oggi sulle colonne del Corriere dello Sport anche il collega giornalista Franco Ordine ha offerto il suo punto di vista sulla prestazione rossonera come pure sul momento attuale della squadra.

Il commento di Franco Ordine

"Adesso Sergio Conceiçao sa che la missione complicata affidatagli dopo Natale comincia proprio adesso quando c’è da fare i conti con lo scoramento collettivo e con qualche altro fischio della curva amica. Gli esami non finiscono mai. Ma soprattutto i miracoli non riescono in così breve tempo"

.