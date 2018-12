Ordine su Gattuso: "Ha saputo risalire in emergenza"

"È scontato sparare sul pianista, nel nostro caso su Gattuso". Dalle colonne del quotidiano Il Giornale, il giornalista Franco Ordine ha preso le difese del tecnico rossonero: "È vero - si legge - Rino non ha un curriculum da far luccicare e gli si possono addebitare alcuni sfondoni nelle scelte durante la partita, ma c’è un "ma" gigantesco che non si può ignorare. Da qualche tempo è rimasto con mezzo Milan fuori uso. In queste condizioni, chiunque invece di risalire lentamente la classifica, sarebbe precipitato. Gattuso no. Tra errori, omissioni e sfortune sfacciate, è ancora al quarto posto. Altra riflessione: il Milan squadra è tutto dalla sua parte".