Ordine su Tare: "Vedrete che il secondo anno sarà ancora più utile del primo"

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Il Milan si appresta ad affrontare il Torino nella 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive: eppure la sconfitta patita all'Olimpico contro la Lazio sei giorni fa è ancora fresca nella memoria, motivo per il quale la gara con i granata diventa cruciale per il riscatto rossonero che non può tardare ad arrivare, specialmente in questo momento della stagione. Franco Ordine, giornalista al seguito del Diavolo da molti anni, è intervenuto come ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegati. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Franco Ordine sul futuro in rossonero del direttore sportivo Igli Tare: "Futuro di Tare? Non ho notizie di prima mano e faccio una valutazione del suo lavoro: secondo me è uno che ha lavorato bene. Quando quest’estate raccoglierà alcuni dei prestiti riscattati, vedrete quanti soldi porterà a casa: secondo me non ha fatto talmente male da meritare un ricambio. Anche dal punto di vista della comunicazione e dei comportamenti, vedrete che il secondo anno sarà ancora più utile del primo".