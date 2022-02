Ordine sul CorSport: "Maignan-Leao, il Milan segna con lo schema di Silvio"

È proprio il caso di dirlo: il Milan ha fatto tesoro dei consigli di Silvio Berlusconi. Non più tardi di due giorni fa, dopo la bella vittoria del suo Monza contro la SPAL, l'ex patron rossonero aveva esortato i suoi giocatori a evitare la costruzione dal basso, cercando la giocata diretta nella metà campo avversaria. Uno schema applicato pedissequamente da Maignan e Leao nella sfida contro la Sampdoria: "Il lancio di ieri col collo piede del portiere francese - scrive Franco Ordine sul Corriere dello Sport - è stato di 65 metri (misurazione tv), l’abilità tecnica del portoghese Leao ha fatto tutto il resto, saltando la sentinella polacca e rientrando per colpire nell’angolo lontano". L'intemerata di Silvio contro la costruzione dal basso "non è la prima e non sarà certo l’ultima", ma ieri dar retta al vecchio patron si è rivelata una mossa vincente.