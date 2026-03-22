Ordine trova un minimo comune denominatore nel Milan dell'ultimo mese: "Primo tempo scandito da errori tecnici"

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Franco Ordine, giornalista che da tanto tempo è inviato al seguito del Milan, è intervenuto sul Corriere dello Sport questa mattina con un pezzo di commento sul momento che stanno vivendo i rossoneri in questo fine febbraio e marzo. Le sue parole: "Per capire quello che sta accadendo al Milan, in questo mese di marzo, bisogna mettere insieme i famosi indizi. Ricongiungere la prova offerta ieri sera col Toro al primo tempo di Roma con la Lazio e ancora al viaggio di Cremona concluso felicemente in zona Milan, a recupero scoccato per poi concludere il percorso inverso rievocando la sfida domestica col Parma".

Continua Franco Ordine che individua un'eccezione all'interno del calendario recente e allo stesso tempo un punto di contatto nelle gare in cui si è faticato: "È vero: nell’intermezzo c’è il derby con l’Inter, vinto per la seconda volta consecutiva nella stagione, che ha rappresentato l’eccezione alla regola. Le tappe citate hanno un minimo comune denominatore: e cioè un primo tempo scandito da un serie di errori tecnici, posizioni in campo poco rispettate e qualche perfomance scesa sotto il livello standard conosciuto nei mesi precedenti".