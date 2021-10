Ordine: "Vlahovic viene dato in orbita Milan e Juve, ma i bianconeri hanno appesantito i prossimi bilanci con Chiesa e Locatelli"

Nella giornata odierna la Fiorentina, nella persona del presidente Commisso, ha comunicato che Vlahovic ha rifiutato l'alta offerta di rinnovo presentatagli nelle scorse settimane. Si sono scatenate ovviamente diverse voci di mercato, con molti rumor che danno sia Milan che Juventus interessate al giocatore. Il noto giornalista Franco Ordine le ha commentate così sul suo profilo Twitter: "Vlahovic ha rifiutato l’offerta di Comisso e si prepara a essere ceduto nel prossimo mercato. Qualcuno lo suggerisce al Milan per il dopo Ibra, altri lo fanno in orbita Juve. Ma la Juve che ha già appesantito i prossimi bilanci con gli acquisti di Chiesa e Locatelli come farà?".

