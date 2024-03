Origi flop anche a Nottingham: può rientrare al Milan in estate

L'annata di Divock Origi in rossonero non è stata sicuramente tra le stagioni più memorabili di un calciatore rossonero, anzi. Arrivato a parametro zero a Milanello per costituire un'alternativa valida a Giroud, l'attaccante belga è stato a più riprese costretto ai box e quando ha giocato non ha mai inciso. Il bottino definitivo nel corso dell'anno scorso si riassume così: 1.188 minuti giocati e appena 2 gol segnati, per altro entrambi ininfluenti. Tutto questo a una cifra di ingaggio abbastanza sanguinosa: il belga infatti percepisce 3.5 milioni netti a stagione, tanto quanto prende Olivier Giroud, per intendersi.

In estate l'inevitabile separazione, che però è solo temporanea. Origi è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest, di nuovo in Premier League dove l'attaccante con il Liverpool aveva conosciuto i suoi fasti migliori. Eppure anche con l'aria "di casa" inglese, Origi non ha invertito la sua rotta. Ai margini del Nottingham, ha collezionato appena 18 presenze (5 da titolare) in Premier, senza segnare alcun gol. In FA Cup due gare giocate e un gol messo a segno. Un rendimento che difficilmente porterà il Forest a pagare i 5 milioni del riscatto. Per questo da luglio in avanti, Origi potrebbe ritornare a Milanello. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.