Origi: "Gol nei derby? Non so se ci sia un segreto. Mi piacciono molto le partite speciali"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato così dei tanti gol realizzati nel derby contro l'Everton: "Non so se ci sia un segreto, ma credo sia fondamentale farsi trovare sempre pronti. A me piacciono molto le partite speciali come i derby contro l'Inter, ma io voglio dare il meglio in ogni partita".