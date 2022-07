Origi: "Infortuni? Storia parsa all'esterno, a Liverpool ho scritto la storia sul campo"

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato così degli infortuni negli anni passati: "Forse dall'esterno è parsa questa storia degli infortuni, ma nel Liverpool ho scritto la storia sul campo. Gli infortuni mi sono serviti per conoscere meglio il mio corpo, sono tornato più forte. Mi sento benissimo, sono pronto per iniziare questa nuova avventura".