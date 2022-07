Origi: "Pronto ad aprire una grande avventura al Milan"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato così della nuova avventura al Milan: "Sono contento della mia esperienza a Liverpool, ho vissuto grandi emozioni. Ora sono pronto ad aprire una nuova grande avventura al Milan. Il segreto è restare concentrati per dare il meglio di sè e cercare di costruire ottimi rapporti con tutti. Voglio dare il meglio di me stesso per scrivere nuove pagine della mia storia e del club".