Origi segna davvero poco? La media gol dice altro: i numeri nel dettaglio

Ormai è chiaro, Divock Origi è sotto la lente di ingrandimento della dirigenza rossonera per la prossima estate. Il giocatore del Liverpool va in scadenza a giugno 2022 e il Milan sarebbe pronto a metterlo sotto contratto a parametro zero. La principale critica che viene fatta all'attaccante belga è quella di aver segnato pochi gol nella sue esperienza in Inghilterra. Vediamo qualche dato, con l'aiuto di transfermarkt.it.

Origi nei sei anni trascorsi tra le fila dei Reds, ha collezionato 171 presenze. Di questi gettoni, però, sono poche le partite giocate per intero o dal primo minuto. Infatti, il totale di minuti in cui il belga è stato in campo con la maglia del Liverpool ammonta "solo" a 6.883. In questo lasso di tempo Origi ha trovato il gol in 40 occasioni, il che ci restituisce una media di un gol ogni 170 minuti circa. In questo contesto è però corretto analizzare anche il numero di assist forniti da Divock nei suoi anni alla corte di Klopp. Sempre secondo transfermarkt.it, le assistenze fornite da Origi sono 17, motivo per il quale possiamo dire che l'attaccante della nazionale belga ha partecipato attivamente ad almeno 57 azioni da gol. Dunque, va aggiornato il dato statistico: nei suoi anni a Liverpool Divock Origi ha partecipato a un'azione da gol - con una rete o con un assist - ogni 120 minuti circa.

Tutto questo andrebbe contestualizzato e analizzato considerando quali sono stati questi gol e questi assist. Ricordiamone quattro: la doppietta in semifinale di Champions contro il Barcellona, la rete del 2-0 nella finale contro il Tottenham e un gol allo scadere in un tiratissimo derby contro l'Everton. Reti pesanti, insomma.