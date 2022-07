Origi su Maldini e Massara: "Decisivo parlare con loro, Paolo un esempio"

© foto di Antonio Vitiello

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato dell'importanza di Maldini e Massara nella trattativa: "E' stato decisivo parlare con loro. Maldini è stato uno dei giocatori più importanti al mondo, è un esempio per me. Massara sta avendo un percorso fantastico da dirigente. Questi dirigenti hanno portato valori importanti. Sono grato di far parte di questo gruppo. So quanto sono importanti le fondamenta che hanno costruito, sono onorato di essere guidato da manager come loro".