Orlando: "Allegri non voleva Pirlo. Di certo Modric è un grande giocatore, ma penserei a un altro tipo di mercato se fossi nel Milan"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan, giusto puntare su Modric?

"Non ha mai amato giocare Allegri col regista. Non voleva Pirlo, per dirla tutta. Di certo grande giocatore ma penserei a un altro tipo di mercato se fossi nel Milan".

LE ULTIME SU MODRIC AL MILAN

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, Massimiliano Allegri è presente in ogni discorso di mercato, consiglia e indica i profili più graditi. Una delle priorità è certamente rinforzare la difesa e la prima richiesta del tecnico livornese è Giovanni Leoni, giocatore classe 2006 del Parma che lo ha colpito per la sua sicurezza e la sua personalità. Il club gialloblu lo valuta almeno 15 milioni di euro.

In attesa della sempre più probabile cessione di Reijnders al Manchester City, il ds Igli Tare è al lavoro per provare a convincere Luka Modric a fare almeno una stagione in rossonero. Per il centrocampo resta sempre caldissimo anche il nome di Samuele Ricci del Torino. Come terzini sinistri per sostituire Theo piacciono De Cuyper e Cambiaso. Malick Thiaw ha estimatori in Bundesliga, mentre Tomori in Premier League.