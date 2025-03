Orlando sull'addio al Milan di Tonali: "Non si manda via un calciatore tifoso che ama quella maglia"

vedi letture

Nell’appuntamento odierno con Maracanà su TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando. Queste le sue parole.

Che Italia hai visto nella sconfitta di ieri con la Germania?

“Bicchiere mezzo vuoto, abbiamo fatto fare la partita alla Germania abbassandoci molto. Siamo andati contro il credo calcistico di Spalletti, ma al momento questo abbiamo a disposizione. La squadra è buona, a centrocampo abbiamo qualità, ma questa qualità ci manca davanti. Un giocatore come Musiala noi non lo abbiamo e nel calcio moderno se non hai certi giocatori è difficile arrivare a vincere qualcosa di importante. Bicchiere mezzo vuoto perché valuto molto bene il centrocampo, però poi giocatori che saltano l’uomo mancano”.

Tonali rappresenta un rimpianto per il Milan?

“Al Milan manca esattamente un giocatore come lui, un grande centrocampista che possa dare equilibrio. È il grande rimpianto dei tifosi del Milan, ordinava il centrocampo e teneva incollati tutti i reparti. Se pensiamo a quanto ha speso il Milan per fare la squadra, a quel punto mi sarei tenuto Tonali. Se penso che voglio tornare a certi livelli non mi vado a privare di Tonali. Non si manda via un calciatore tifoso che ama quella maglia, è andato via piangendo. Era un leader, ti fa la differenza e qui è stata fatta una valutazione assolutamente sbagliata”.