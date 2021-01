Orrico: "La forza del Milan è nelle geometrie, nel suo allenatore e in Ibra"

Corrado Orrico, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "La forza del Milan è nelle geometrie, nel suo allenatore e in Ibra. E' il suo completamento. Ha portato quel senso da taverna che era necessario. Mandzukic? E' fermo da sei mesi. E prima non ha giocato in chissà quali squadre. Ma è un giocatore che il Milan non ha. Può sostituire Ibra con la sua ignoranza fisica e i colpi di testa. Dà un certo movimento".