Orsi: "Le proteste di Fonseca? Mi sembra che parli per frustrazione..."

L'ex portiere Nando Orsi, in diretta a Sky Sport per commentare le parole di Fonseca nel post partita di Atalanta-Milan, non si è detto particolarmente d'accordo con l'allenatore rossonero: “Non mi sembra che il Milan sia stato penalizzato più di tanto in questo avvio di stagione. Mi sembra che Fonseca parli per frustrazione”.

Fonseca, dopo la sconfitta di Bergamo, si era presentato furioso alle telecamere di Sky nel post partita: "Voglio dire anche che sono stato zitto e mai ho parlato degli arbitraggi: tutti parlano e hanno ragione. Il primo gol è fallo, chiaro. Non c'è dubbio. Il modo come l'arbitro ha guidato la partita, contro il Milan non c'è dubbio e non è solo da oggi. So che gli arbitri hanno un lavoro difficile. Adesso faccio solo vedere quello che è successo. Contro il Milan è sempre lo stesso, non c'è rispetto per il Milan in questo momento. Io non ho paura di dire la verità, come oggi. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma sono tanti errori e tutte le settimane, sempre contro gli stessi. Il modo con cui ha arbitrato l'arbitro oggi è una mancanza di rispetto per il Milan".