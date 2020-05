Ospedale di Zagabria, all'asta la maglia di Boban per ricostruire il reparto infantile

Sul gruppo pubblico di Facebook "Vratimo Palčiće u Petrovu", Vincenzo Cavaliere, agente Fifa, ha messo all'asta una maglia di Zvonimir Boban della stagione 1998/1999. La maglia era di proprietà dell'ex dirigente rossonero, mai indossata in campo, e riporta il suo leggendario numero 10 sulle spalle. In quella stagione il Milan vinse lo scudetto, e Boban giocò ben 31 partite, rendendosi protagonista assoluto della vittoria del campionato. L'asta ha un prezzo di partenza di 750 Kune, cioè circa 100 Euro e la spedizione è gratuita. L'asta terminerà sabato alle 22. Il ricavato della vendita verrà devoluto all'ospedale di Zagabria per ricostruire il reparto ifantile. Potete partecipare all'asta CLICCANDO QUI.