OTD - 12/07/19, il Milan si salva col rigore di Kessie nel big match col Napoli

Esattamente un anno fa, il Milan scendeva in campo per disputare la trentaduesima giornata della stagione 2019-2020. I rossoneri vennero ospitati al San Paolo dal Napoli, andato sotto col punteggio dopo la rete di Theo Hernandez su assist di Rebic. I partenopei nel corso del primo tempo riuscirono a pareggiare con Di Lorenzo, trovando il vantaggio all'ora di gioco grazie a Mertens. Per il Milan fu fondamentale la trasformazione di Kessié su calcio di rigore, utile per conquistare un pareggio importante per non perdere il treno che a fine stagione avrebbe condotto i rossoneri in Europa League.