OTD - 8 anni fa il Milan di Seedorf stese la Sampdoria con i gol di Taarabt e Rami

Il 23 febbraio 2014 il Milan, allenato all’epoca da Clarence Seedorf dopo che Massimiliano Allegri era stato esonerato, vinceva sul campo della Sampdoria per 0-2 grazie ai gol di Adel Taarabt e Adil Rami. Un gol per tempo per i neo arrivi di gennaio, fortemente voluti dallo stesso ex tecnico e giocatore rossonero. Sulla panchina blucerchiata invece c’era Sinisa Mihajlovic.