OTD - Milan-Napoli 4-1, gli highlights della gara tra rossoneri e partenopei

Il 3 gennaio 1988 il Milan batte il Napoli 4-1 impartendo una autentica lezione di calcio ai partenopei. E i rossoneri iniziarono anche male, andando sotto: segnò Careca dopo dieci minuti su assist di Maradona. A quel punto il Milan cominciò ad alzare il baricentro, a dare gas sulle fasce e a spingere i partenopei sempre più indietro. Colombo pareggiò quasi subito e poco dopo Virdis realizzò la rete del vantaggio. Nel secondo tempo fu un Milan incontenibile che segnò con Gullit e poi con Donadoni. La partita resta storica e segnò l'inizio del grande Milan. I rossoneri vinceranno poi lo scudetto. Questi gli highlights della gara.

#OnThisDay vs Napoli



▶️ One of those matches you wish you still have on tape



▶️ Sono passati 34 anni da questa partita indimenticabile, da vedere e rivedere

@skrill #SempreMilan pic.twitter.com/WzyrTCYOT9