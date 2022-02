OTD - Nel 1995 il Milan vince la terza Supercoppa Europea della sua storia

Come pubblicato sui canali social del Milan, l’8 febbraio 1995 il Milan vinse la Supercoppa Europea della stagione precedente in finale contro l’Arsenal. All’epoca la coppa veniva assegnata dopo una doppia sfida di andata e ritorno. L’andata giocata a Londra la settimana precedente finì 0-0, mentre il ritorno a San Siro, terminò con la vittoria per 2-0 dell’allora squadra allenata da Fabio Capello. Le reti furono segnate da Zvonimir Boban nel primo tempo e da Daniele Massaro nel secondo.

#OnThisDay in 1995, we lifted our third European Super Cup to the sky



La nostra terza Supercoppa Europea, alzata sotto il cielo di San Siro nel '95 #SempreMilan pic.twitter.com/gaRZPz0xDa — AC Milan (@acmilan) February 8, 2022