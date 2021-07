OTD - Un anno fa il Milan piega il Bologna, a San Siro i rossoneri vincono 5-1

Esattamente un anno fa il Milan ottenne un'altra vittoria fondamentale per la rincorsa all'Europa. A San Siro, i rossoneri ospitarono il Bologna nell'incontro valido per il trentaquattresimo turno, sbloccando la sfida con Saelemaekers e raddoppiando con Calhanoglu. Prima dell'intervallo i felsinei riuscirono ad accorciare con Tomiyasu, subendo nella ripresa le reti Bennacer, Rebic e Calabria per il 5-1 finale.