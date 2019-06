Otto milioni di continuità, Krunic una certezza in termini di presenze

Il centrocampo del Milan, con la partenza dei fine contratto e il mancato riscatto di Bakayoko, necessita(va) di giocatori continui anche dal punto di vista delle presenze. Nessuno sa se Rade Krunic diventerà o meno un titolare, ma sicuramente lotterà per un posto grazie alla sua incredibile continuità. Nell'ultima stagione, in una squadra in lotta per salvarsi, ha giocato 33 gare su 38, saltandone 3 per squalifica e le ultime 2 per infortunio. In generale il bosniaco è stato vittima di infortuni molto brevi, a parte un guaio alla spalla che l'ha costretto ad un mese di stop a cavallo tra il 2015 e il 2016.