Out Emerson Royal: sulla fascia destra torna titolare Calabria

Rispetto alla partita di sabato sera contro la Juventus, oggi ci saranno diverse novità di formazione nel Milan per la sfida in programma alle ore 18.45 contro lo Slovan Bratislava, sfida valida per la quinta giornata di questa nuova edizione della Champions League.

Paulo Fonseca ha infatti in mente un turnover a tratti anche azzardato considerata l'importanza della partita, ma con questa scelta è quasi come se il portoghese volesse responsabilizzare tutti i giocatori presenti in rosa. Oltre alle modifiche in attacco, con la panchina di Leao che questa volta non avrà però alcun intento pedagogico, l'allenatore portoghese cambierà anche gli interpreti dell'out di destra, a partire dal terzino, che non sarà Emerson Royal.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il brasiliano sarà per la sfida di questa sera out. Al suo posto pronto il capitano Davide Calabria, che non parte titolare dalla sfida di Champions League contro il Liverpool dello scorso 17 settembre.