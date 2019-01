Out Gattuso, Riccio in panchina: per Rino è molto più di un vice

Con la squalifica di Gattuso, in panchina, nella gara col Genoa, andrà Luigi Riccio. Per Rino - scrive La Gazzetta dello Sport - è molto più di un vice. È un amico, un prezioso consulente tattico, quasi un fratello. I due vivono in simbiosi dal ‘94, l’anno in cui si incontrarono a Perugia per poi proseguire (insieme) la carriera a Glasgow. Le loro strade si divideranno per un tratto nel ’98 e torneranno a incrociarsi in Svizzera nel 2012. Il sogno di allenare li accomuna: cominciano a Sion, proseguono a Palermo, Creta e Pisa. Poi la Primavera rossonera e infine il Milan dei grandi. Gigi Riccio non è un vice di contorno: la sua opinione tattica è tenuta in gran conto da Gattuso.