P. Capello: "Il Milan è una squadra di giovani, sta costruendo senza affidarsi a vecchie glorie"

Pierfilippo Capello, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato del momento attuale in casa rossonera: "Il Milan è una squadra di giovani, non deve fare le plusvalenze, sta costruendo senza affidarsi a "vecchie glorie", ha scelto di mettere giù i pilastri: portiere, centravanti molto giovani. Tutto in linea con i dettami dell'Uefa".