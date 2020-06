P. Rossi: "Il Milan esce a testa alta, senza Ibra è mancato qualcosa davanti"

Paolo Rossi, intervenuto dagli studi Rai, ha parlato della prestazione dei rossoneri, eliminati dalla Coppa Italia dopo lo 0-0 dello Stadium: "Il Milan in ogni caso da questa partita ne esce a testa alta, non gli si può dire niente a livello prestazione. Ha giocato quasi tutta la partita in dieci... Ha disputato una gara molto volenterosa, qualcosa davanti è mancato ma senza Ibra c'erano poche alternative. Un risultato avrebbe chiaramente cambiato la stagione del Milan".