Padovan convinto: "Il campionato finirà come l'anno scorso, con l'Inter al posto del Napoli. La Juve cederà il passo, e il Milan..."

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 e ha detto la sua sulla lotta Scudetto. Secondo il giornalista, la grande favorita è l'Inter, con la Juve che fa bene a crederci ma è destinata a soccombere, così come le altre squadre che inseguono in classifica. Ecco le parole di Padovan sullo Scudetto e sulle possibilità del Milan:

"Sono convinto che il campionato si possa chiudere presto, ricalcando quello dello scorso anno con l'Inter al posto del Napoli. Il gioco è migliorato, anche i più critici convergono sull'Inter e riconoscono la potenza, la forza e le prospettive di vittoria di Simone Inzaghi. Non è Inter-Juve, è soltanto Inter: tra poco i bianconeri non ci saranno più e i nerazzurri correranno da soli. Non credo che ci possano essere altre squadre come il Napoli o il Milan".