Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: "E' uno scandalo che Milan e Inter vogliamo fare lo stadio insieme. E' come se Chelsea e Arsenal avessero un impianto in comune. Lo stadio è un'opera fondamentale per la società anche perchè è l'unico certo esercizio che genera utili"