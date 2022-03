Padovan: "Ibrahimovic non rischi di peggiorare per giocare venti minuti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del potenziale recupero di Ibrahimovic per la sfida in programma domani in casa del Napoli: “Non credo al ritorno di Ibrahimovic con il Napoli. A quarant’anni i recuperi sono più lunghi, il suo è particolarmente lungo ed i medici hanno confermato che non è ancora pronto. Non credo sia giusto che lui rischi di peggiorare la situazione per giocare venti minuti”.