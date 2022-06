Padovan: "Il Milan è in ritardo, Inter e Juventus sono più avanti in questo momento"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Presente negli studi di SkySport24, Giancarlo Padovan ha commentato così il momento del Milan: "Origi non è un centravanti che può assicurare tanti gol. Arriva da qualche stagione modesta. Il Milan è in ritardo, Inter e Juventus sono più avanti in questo momento. Anche per questo i tifosi aspettano con ansia i rinnovi di Maldini e Massara".