Padovan: "Kessie non è un trequartista ma lo fa bene. Diaz? Quest'anno non ha funzionato"

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche su Franck Kessie e Brahim Diaz: "Kessie non è un trequartista ma lo fa bene. Si abbassa dietro la linea della palla, va a contrastare la fonte di gioco avversaria quando è estremamente pericolosa. Tatticamente sa cosa fare, in una partita fisica come quella di stasera ci sta. Brahim Diaz? Quest’anno non ha funzionato come l’anno scorso. La crisi del gol del Milan deriva dal fatto di non avere chi innesca”.