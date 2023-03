Padovan: "Leao così non serve a niente, è troppo svagato. Lo cederei senz'altro"

MilanNews.it

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così di Leao, tra mercato e ruolo.

Saresti disposto a rinunciare a Leao con una cessione e andare poi in maniera importante sul mercato per puntellare la rosa? “Un Leao così è poco utile, io sono per la cessione di Leao. È sacrificabile per una cifra consistente, che serva a rinforzare la squadra, ma è sacrificabile. Leao così non serve a niente. È pur vero che ora gioca in una posizione meno sulla linea, è un giocatore troppo svagato per essere un giocatore affidabile. Avendo lui un mercato consistente lo cederei senz’altro”.