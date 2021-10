Padovan: "Non è lo stesso Kessie dell'anno scorso, le voci sul rinnovo lo stanno condizionando"

Giancarlo Padovan, ai microfoni di SkySport24, ha commentato così il momento di Franck Kessie: "A Kessie non si perdona niente, non si ricorda quello che ha fatto l'anno scorso. Le voci sul rinnovo lo stanno probabilmente condizionando e non lo stanno facendo rendere come l'anno scorso, non è lo stesso Kessie della passata stagione. E questo porta la gente ad accusarlo di più e a perdonarlo di meno".