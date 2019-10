Padovan: "Non vedo vie di uscita per il Milan, la Champions impossibile"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul momento del Milan: "Il momento è difficile, la società non potrebbe fare altrimenti e deve fare quadrato. Va dato un segnale ai giocatori. La situazione è problematica, non vedo lo straccio di una via di uscita. Con la SPAL non ci si gioca molto, ma la reputazione e il resto del campionato. Se questo Milan farà un campionato di retroguardia sarebbe veramente deludente. Questo Milan è un po' ibrido, vorrebbe la Champions ma abbiamo capito alla seconda giornata che era impossibile. L'Europa League è ancora possibile ma serve un'inversione di tendenza. Serve sangue nuovo nel centrocampo e nell'attacco".