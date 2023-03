Padovan: "Pioli può sorridere perchè ha ritrovato il suo Milan"

MilanNews.it

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del momento del Milan di Stefano Pioli: "E' giusto che Pioli sorrida dopo aver masticato amaro per un mese. Pioli ha ritrovato il suo Milan, giusto in tempo per la Champions e per la volata in campionato per il secondo posto. Arrivare davanti all'Inter potrebbe essere uno stimolo importante. La rinascita del Milan non è merito solo della difesa a tre, che ha certamente dato più sicurezza, ma anche del fatto che si è ritrovato il collettivo. Ha ritrovato la sua identità".